RTL Crime 08:40 bis 09:25 Actionserie The Glades Ein Kerl vor die Säue USA 2011 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 10: Zwei Pfadfinder entdecken bei einem Ausflug ins Sumpfgebiet einen Wildschweinkadaver und darin einen menschlichen Finger. Daniels Recherchen ergeben, dass John Jackson, ein Marine von der Küstenwache, erschossen und den Wildschweinen zum Fraß vorgeworfen wurde. Bei den Ermittlungen in Jacksons Wohnung entdecken Jim und Callie neben zahlreichen Waffen und Computerspielen das Foto einer Frau. Wie sich herausstellt ist sie Kolumbianerin, heißt Juliana Amparo und arbeitet in einem Restaurant. Angeblich ist sie mit dem schmierigen Restaurantbesitzer Robert Landry verlobt. Auch dessen unsympathischer Jagdfreund Benjamin Forey scheint Jackson sehr gut gekannt zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Don McManus (Robert Landry) Originaltitel: The Glades Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Tom Garrigus Kamera: Jaime Reynoso Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

