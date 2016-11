Sky Sport 1 05:30 bis 07:30 Fußball Fußball: UEFA Champions League Tottenham Hotspur - Bayer Leverkusen, Gruppenphase 4. Spieltag, Mittwoch Stereo 16:9 HDTV Merken Bayers 100. Auftritt in der Königsklasse war eine Nullnummer. Beim Hinspiel gegen Tottenham kam Leverkusen trotz einer starken zweiten Hälfte nicht über ein 0:0 hinaus und steht nach drei Unentschieden in Folge beim Rematch im legendären Wembley-Stadion unter Zugzwang. "Wir können mit der Leistung zufrieden sein, hätten uns aber belohnen müssen. Ich würde lieber mal gewinnen und dafür ein nicht so gutes Spiel hinlegen", kommentierte Kapitän Lars Bender das Remis, "die Konstellation in der Gruppe ist nicht ideal." Aber auch nicht dramatisch. Die Werkself liegt mit drei Punkten einen Zähler hinter den Spurs. Tabellenführer Monaco hat fünf und Schlusslicht Moskau zwei Punkte auf d. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League

