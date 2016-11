Spiegel Geschichte 22:35 bis 23:25 Dokumentation Der Kalte Krieg Die unsichtbare Front - 1965-1975 D 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Ein Krieg um Frieden sollte es sein. Wie immer, wenn die Amerikaner in einen Konflikt eingriffen. Vietnam. Doch dann wurde der Krieg zu dem Trauma der USA, der mächtigsten Nation der Welt. Trotz modernster Kriegstechnik, trotz Schwärmen von Helikoptern, trotz Napalm und Pflanzengift: Der Krieg in Südostasien war nicht zu gewinnen. Es war ein Stellvertreterkonflikt im Kalten Krieg zwischen West und Ost. Wenn Vietnam fällt, fällt ganz Südostasien den Kommunisten in die Hände, so die Theorie der USA. Was der Krieg auslöste, waren weltweite Proteste. Die Jugend ging auf die Straßen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Kalte Krieg