Heimatkanal 08:20 bis 09:55 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Dallas is a Dreck dageg'n D 1993 Stereo Heute im Theaterstadl: Der Druckereibesitzer Peintner setzt Himmel und Hölle dafür in die Wege, um endlich seine Tochter Marianne zur Faschingsprinzessin küren zu lassen. Endlich scheint er sein Vorhaben in die Tat umsetzen zu können, da muss er erfahren, dass diese vom Germanistikstudenten Wolfgang ein Kind erwartet. Jetzt ist allerlei Geschick gefragt, um sich so gut wie möglich wieder aus der Sache herauszuwinden. Schauspieler: Peter Steiner (Xaver Paintner, Drucker) Erna Wassmer (Erna, seine Frau) Petra Auer (Marianne, beider Tochter) Peter Steiner (Karl, beider Sohn) Erich Seyfried (Manfred Bechtinger) Gerda Steiner (Luise, seine Frau) Gerda Steiner (Sonja, beider Tochter) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Drehbuch: Roland Waitz Kamera: Marc Wassmann, Hans Gmeiner, Michael Bumm