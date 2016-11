Goldstar TV 21:00 bis 22:00 Show SuperGoldies Spezial: Die Wilden 70er D 2016 Stereo Merken Die Schlaghose durfte in keinem Schrank fehlen, dazu natürlich Plateauschuhe, ABBA beherrschen die Charts und im Fernsehen macht Hans Rosenthal dann und wann seinen berühmten Sprung in der Sendung 'Dalli Dalli'. Die 70er Jahre - ein Jahrzehnt mit einer Vielzahl an großen Hits und spannenden Stories, die Michael Holm in seinem "SuperGoldies Spezial" zusammengefasst hat. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Juliane Werding, Bata Illic, Jürgen Marcus, Henry Valentino, Randolph Rose, Marianne Rosenberg, Jürgen Drews, Michael Holm, Peter Maffay, Chris Roberts, Gitte, Udo Jürgens, Hot Chocolate, Boney M, Demis Roussos Originaltitel: SuperGoldies Spezial