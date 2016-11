Goldstar TV 09:00 bis 10:00 Show Unsere Stars! Chris Roberts D 2016 Stereo 16:9 Merken Die BRAVO widmete Chris Roberts 1971 einen Starschnitt, natürlich bekam er eine Reihe BRAVO Ottos und schaffte es in zwei Jahren 11 Mal auf den Titel der Jugendzeitschrift. Chris Roberts war ein Teenie-Idol, ein Sunnyboy aus Film, Fernsehen und Charts, dem die Mädchen zu Füßen lagen. Passend zum 70er Jahre Wochenende ist er in der Reihe "Unsere Stars!" mit seinen größten Hits am Start. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Chris Roberts Originaltitel: Unsere Stars!