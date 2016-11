Beate Uhse TV 20:15 bis 20:40 Erotikserie Texas Pattis Poppbox In Prag D 2015 Stereo 16:9 Merken Bei einem prickelnden Picknick im Garten der Prager Villa plaudert Texas Patti mit der Tänzerin Antonia. Für das nette Frühstück bedankt sich Patti mit einem knackigen Kerlchen, das Antonia sich sofort zur Brust nimmt. Heiß geht es auch in der Küche der Villa zu, denn Assistent Patrick versucht sich dort als Koch. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Texas Pattis Poppbox Regie: Mirrorman Altersempfehlung: ab 18

