Niederlande 2 23:40 bis 00:40 Sonstiges Podium Witteman NL 2016 HDTV Merken Met: Paul Witteman componeerde in de jaren 70 zijn eerste en enige werk voor het Ricciotti Ensemble. Paul droeg het op aan zijn dochter Gracia en gaf het haar naam. Door bijna alle betrokkenen vergeten, heeft "Gracia" decennialang stof liggen verzamelen in het archief van het orkest. Maar daar gaat deze zondag verandering in komen! * Operazangeres Miranda van Kralingen neemt na twaalf jaar afscheid als directeur van Opera Zuid. Hoewel ze in die functie ook kritiek oogstte, mag ze terugkijken op een succesvolle periode waarin het opleiden van jong Nederlands talent en publieksvriendelijke operavernieuwing centraal stonden. We kijken terug op een bewogen carrière. * De jonge zangeres en songwriter Pitou bracht eerder dit najaar haar cd-debuut uit. In haar liedjes laat ze zich inspireren door klassiek, folk en wereldmuziek. In Podium Witteman zingt ze een heel verrassende eigen versie van het overbekende "Clair de lune" van Claude Debussy. * Het Ricciotti Ensemble is hét pop-uporkest van Nederland en heeft als motto 'Kunst de straat op'. Het orkest is houder van het wereldrecord 'vliegende start voor orkest': uit de bus, uitpakken, opbouwen en spelen in 1 minuut en 35 seconden. Maar het Ricciotti heeft ook een missie - het brengt symfonische muziek op plekken waar die normaal gesproken niet klinkt. Zo speelde het orkest eerder dit jaar, tijdens een tournee door Brazilië, in een overvolle jeugdgevangenis. * Het Amatis Piano Trio, vorig jaar finalist van de Dutch Classical Talent Award, komt optreden. * Mike Boddé is in zijn ABC bij de 'D' aanbeland. We geven alvast een hint: het gaat om een instrument waarvan de historie ver voor het jaar nul begint. In Google-Kalender eintragen Moderation: Mike Boddé, Paul Witteman Originaltitel: Podium Witteman