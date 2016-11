Niederlande 2 20:25 bis 20:55 Sonstiges Koken met Van Boven Eikhaas en zwemburgers NL 2015 HDTV Merken In het voor- en najaar schieten na flinke storm- en regenbuien de paddenstoelen uit de grond. In Nederland komen meer dan vijfduizend soorten voor. Eetbare als morieljes, eekhoorntjesbrood, truffels, zwammen of shiitake, maar ook zeer giftige dubbelgangers. Yvette gaat op pad met een echte kenner. Paddenstoelen doen het goed in de pan, maar in het bos dienen zij een ander belang. Gelukkig worden paddenstoelen ook gekweekt. In een voormalig zwemparadijs duikt Yvette in de wereld waar nu paddenstoelen groeien en ontdekt de zwemburger. In Google-Kalender eintragen Moderation: Yvette van Boven Originaltitel: Koken met Van Boven

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 194 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 74 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 74 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 74 Min.