Geloof en een Hoop Liefde Houten NL 2016 2016-11-15 Met buikpijn keek Rob Timmerman naar de beelden van bootvluchtelingen wanneer deze tijdens het journaal voorbijkwamen. En toen hij vorig jaar een berichtje van Stichting Bootvluchteling las, meldde hij zich aan bij de stichting en voor Rob het wist was hij in Griekenland om vluchtelingen te helpen en op te vangen. Vandaag maakt Rob zich klaar voor een nieuwe missie. Hij gaat zich inzetten op de centraal-Mediterrane vluchtelingenroute. Een overtocht die het afgelopen jaar door zeker 142.000 mensen werd gewaagd en aan ruim 3.000 mensen het leven kostte. Robs vertrek betekent dat hij voor ruim twee weken afscheid neemt van zijn vrouw Dorien en kinderen. Hoe kijken zij naar het werk van hun man en vader? En Hella deelt in Houten geloof, hoop en liefde uit. Moderation: Henk van Steeg, Bert van Leeuwen, Kefah Allush, Hella Van der Wijst, Mirjam Bouwman