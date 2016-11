Niederlande 2 14:25 bis 15:20 Sonstiges De Reünie Lagere Landbouwschool Witmarsum NL 2015 Merken Tony begint als boer in Friesland, maar emigreert al snel naar Canada. Eerst start hij daar ook een boerenbedrijf, maar als snel gooit hij het over een andere boeg: hij wordt goudzoeker. Samen met zijn familie bezit Tony nu twee goudmijnen, en boort hij de hele dag in de grond om te zoeken naar kleine goudstukjes. En met succes: met een beetje geluk haalt hij soms elke week voor een half miljoen dollar aan goud uit de grond. Patrick mag een dagje meelopen met Tony om de geheimen van een echte goudzoeker te ontdekken. Reinder-Jan is na de Landbouwschool wel boer gebleven. In zijn koeienstal klinkt de hele dag klassieke muziek. Daar geven de koeien meer melk van. Maar dan kan hij ook meezingen. Want dat is zijn passie. Inmiddels heeft Reinder-Jan zijn tv-debuut gemaakt in het opera programma Una Voce Particolare. Bob heeft een scala aan beroepen: grafdelver, buschauffeur, mollenvanger, hondentrainer. Maar hij is toch vooral de verzorger van zijn zieke vrouw Joke. Zij lijdt aan alzheimer maar voor Bob is het duidelijk: hij wil zo lang mogelijk thuis voor haar zorgen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Patrick Lodiers Originaltitel: KRO De reünie