Niederlande 2 11:25 bis 12:25 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken Met: Vandaag overleed Leonard Cohen op 82-jarige leeftijd. Zijn vele fans voelden het al aan zijn laatste plaat "You want it darker" die 21 oktober uitkwam. We bespreken zijn muzikale erfenis met Henk Hofstede en Iris Hond. * Jesse Klaver schreef 'De empathische samenleving', een pleidooi voor meer onderling begrip en inlevingsvermogen in Nederland. * Giel Beelen stopt na 12,5 jaar met zijn ochtendshow op 3FM en stort zich vol op zijn talentenjacht. We blikken vanavond met hem terug én vooruit. In de studio ook negen van zijn talenten: Wander, Maya Shanti, Naomi Snell, Adam Hoek, Dos Hermanos, Luna Mae, Gabbi Lieve, Flemming en Lotte Walda. * Muziek is er ook van CUT - en tafelheer is Marc-Marie Huijbregts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 259 Min. Riverboat

Talkshow

3sat 10:15 bis 12:15

Seit 118 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 23 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:55 bis 12:55

Seit 18 Min.