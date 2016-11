TNT-Serie 08:25 bis 09:15 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Ein paar Stunden Glück USA 1989 Merken Jessicas alter Freund Dennis Stanton, ein ehemaliger Juwelendieb, hat die Gaunerei aufgegeben und arbeitet nun als Versicherungsdetektiv. Sein neuester Fall führt ihn in die "feine Gesellschaft". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Dina Merrill (Monica Douglas) Shirley Knight (Grace Lambert) Keith Michell (Dennis Stanton) Lisa Blount (Andrea Bascomb Douglas) Roscoe Born (Langston "Lanny" Douglas) Aharon Ipalé (Mahmoud Amini) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12