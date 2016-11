TNT Film 06:00 bis 07:35 Musikfilm Street Style USA 2004 16:9 20 40 60 80 100 Merken Elgin und David sind leidenschaftliche Street Dancer und die besten Freunde. Ihre Crew ist unschlagbar, doch als ihre härteste Konkurrenz sie zum Wettkampf herausfordert, müssen sich die beiden noch bessere und extremere "Moves" ausdenken, um an der Spitze zu bleiben. Mitten in den Vorbereitungen kommt es zu einem Zwischenfall, der die Freundschaft der beiden auf eine harte Probe stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marques Houston (Elgin) Omari Grandberry (David) Jarell Houston (Rico) DeMario Thornton (Vick) Dreux Frederic (Rashann) Jennifer Freeman (Liyah) Lil' Kim (Lil' Kim) Originaltitel: You Got Served Regie: Chris Stokes Drehbuch: Chris Stokes Kamera: David Hennings Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 6

