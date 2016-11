AXN 17:40 bis 18:30 Krimiserie Rush Kontrollverlust AUS 2009 16:9 Merken Die Tactical Response Unit muss schnell handeln, als nach einem Einbruch in einen Container voller Waffen eine Mitarbeiterin des Sicherheitspersonals an eine Bombe gefesselt vorgefunden wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rodger Corser (Lawson Blake) Callan Mulvey (Brendan 'Josh' Joshua) Josef Ber (Dominic Wales) Nicole Da Silva (Stella Dagostino) Ashley Zukerman (Michael Sandrelli) Samuel Johnson (Leon Broznic) Catherine McClements (Kerry Vincent) Originaltitel: Rush Regie: Daniel Nettheim Drehbuch: Adam Todd Musik: Stephen Rae Altersempfehlung: ab 16