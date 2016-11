Zee.One 20:15 bis 22:15 Komödie Paying Guests IND 2009 Nach einer Vorlage von Paritosh Painter 20 40 60 80 100 Merken Geniale Verwechslungskomödie rund um drei Freunde. Bhavesh, Parag und Parik leben zusammen in der pulsierenden indischen Stadt Pattaya, und streben jeweils eine große Karriere an. Wäre da nicht ihr biestiger Vermieter Kiska. Bhavesh ist Kellner, träumt aber eigentlich von einer Karriere als Sternekoch. Parag ist Drehbuchautor und Parik weiß noch nicht so genau, was er werden will. Das Restaurant, in dem Bhavesh arbeitet, gehört dem ruppigen Ballu Singh, der Bhavesh nur spärlich bezahlt. Dies ändert sich, als Ballu Singhs jüngerer Bruder Ronnie eines Tages ausrastet, Restaurantgäste bedroht, und das ganze Restaurant für sich in Anspruch nimmt. Bhavesh kann seinen Boss retten und mit ihm fliehen. Gemeinsam mit seinen zwei Freunden und seinem Boss feiert er die Rettung und lästert im Zuge der Feierei ausgiebig über Vermieter Kiska. Dieser lauert hinter der Tür - auf diese Gelegenheit hat er nur gewartet - und schmeißt das Quartett betrunkener Herren kurzerhand vor die Tür. Nun heißt es auf Nimmerwiedersehen. Aber wo soll die Gang jetzt schlafen? Betrunken ziehen sie von Haus zu Haus, von Bar zu Bar, von Verflossener zu Verflossener, und erleben allerhand Abenteuer. Am nächsten Tag erwachen die vier, völlig zerstört, inmitten des Stadtparks. Ein gnädiger Passant empfiehlt ihnen ein Hotel. Als sie Bhavesh und Ballu dort aufschlagen, während die zwei anderen sich noch frischmachen, werden sie wärmstens in Empfang genommen. Unter einer Bedingung: Sie müssen verheiratet sein. Kurzer Hand müssen Parag und Parik sich in Ehegattinnen verwandeln, denn noch eine Nacht im freien ist ausgeschlossen. Genießen Sie diesen Riesenspaß aus Asiens Kinomekka. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shreyas Talpade (Bhavesh Verma / Karishma) Javed Jaffrey (Parag / Kareena) Aashish Chaudhary (Parikshit 'Pari) Vatsal Seth (Jayesh Thakur) Johnny Lever (Ballu Singh) Delnaaz Irani (Sweety Kaur) Sayali Bhagat (Seema) Originaltitel: Paying Guests Regie: Paritosh Painter Drehbuch: Wajid Ali, Lawrence John Musik: Sajid Ali, Wajid Ali, Sunil Singh Altersempfehlung: ab 6

