TNT Comedy 21:05 bis 21:30 Comedyserie King of Queens Carrie allein zu Haus USA 2003 16:9 Merken Carrie ist arbeitslos und wird von Tag zu Tag unglücklicher. Sie scheint überhaupt nicht mehr die Alte zu sein, sondern lässt sich gehen und hängt nur noch im Bademantel vor dem Fernseher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Josh Goldsmith, Cathy Yuspa