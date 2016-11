TNT Comedy 15:05 bis 15:25 Comedyserie Younger Therapie zwecklos USA 2016 16:9 Merken Josh wird in der New York Times erwähnt, was allerdings bald negative Auswirkungen auf seine Beziehung mit Liza hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sutton Foster (Liza Miller) Debi Mazar (Maggie) Miriam Shor (Diana Trout) Nico Tortorella (Josh) Molly Bernard (Lauren Heller) Hilary Duff (Kelsey Peters) Dan Amboyer (Thad Steadman) Originaltitel: Younger Regie: Todd Biermann Drehbuch: Grant Sloss Kamera: John Thomas