History 08:25 bis 09:20 Dokumentation Mysterien des Mittelalters Die verschwundene Armee von Azincourt (6/6) GB 2013 Stereo 16:9 Merken Im Herbst des Jahres 1415 lieferten sich Engländer und Franzosen im nordfranzösischen Azincourt eine blutige Schlacht. Tausende kamen dabei ums Leben und wurden angeblich in Massengräbern beigesetzt. Doch bis heute fehlt jede Spur von den Gräbern. Der Archäologe Tim Sutherland glaubt nun nach intensiven Forschungen zu wissen, was passiert ist. Mit Hilfe modernster Technik und den Aufzeichnungen eines englischen Offiziers aus dem 19. Jahrhundert beginnen er und sein Team ihre Spurensuche am Ort der Schlacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Freeston (Himself - Narrator) Tim Sutherland (Himself - Archaeologist, University of York) Anne Curry (Herself - University of Southampton) Karen Watts (Herself - Royal Armouries, UK) Robert Eyre (Himself - Warwickshire County Record Office) Originaltitel: Medieval Dead Regie: Jeremy Freeston Drehbuch: Jeremy Freeston Altersempfehlung: ab 12