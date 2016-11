Syfy 03:15 bis 04:05 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Trill-Kandidat USA 1994 Stereo 16:9 Merken Dax soll den Trill-Kandidat Arjin ausbilden. Von einem Shuttleflug bringen die beiden eine unbekannte Masse mit. Eine Analyse ergibt, dass es sich dabei um die Urphase eines neuen Universums handelt. Dieses expandiert mit zunehmender Geschwindigkeit und bringt schließlich die ganze Station in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: David Livingston Drehbuch: Jim Trombetta, Rick Berman Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6

