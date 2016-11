Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Profit und Verlust USA 1994 Stereo 16:9 Merken Ein beschädigtes cardassianisches Schiff sucht Zuflucht auf der Station. Quark erkennt in der Cardassianerin Natima seine frühere Geliebte wieder. Er würde die abgekühlte Beziehung gerne wiederbeleben. Indessen entdeckt O'Brien, dass die Beschädigungen des Schiffs durch einen Angriff entstanden, den Natima offenbar verheimlichen wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief O´Brien) Michael Dorn (Lt. Worf) Rene Auberjonois (Odo) Terry Farrell (Lieutenant Jadzia Dax) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Robert Wiemer Drehbuch: Flip Kobler, Cindy Marcus Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6