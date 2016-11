Syfy 15:10 bis 15:55 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Beschädigungen USA 2004 Stereo 16:9 Merken Die Enterprise wird von den Xindi beschossen und liegt nun mit ausgefallenem Triebwerk auf deren Präsentierteller. Da taucht plötzlich ein unbewaffnetes Schiff auf, das die Crew sofort in den Hangar holt. Als Reed (Dominic Keating) die Kapsel im Inneren öffnet, findet er den bewusstlosen Archer (Scott Bakula). Hoshi (Linda Park) und Mayweather (Anthony Montgomery) untersuchen die Kapsel der Meeresbewohner und entschlüsseln eine geheime Botschaft von Degra. Der will sich im Tarnfeld einer anderen Spähre mit Archer treffen. Doch dafür benötigt die Crew der Enterprise eine Warp-Spule. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Randy Oglesby (Degra) Jolene Blalock (T'Pol) Connor Trinneer (Charles "Trip" Tucker) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) John Billingsley (Dr. Phlox) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: James L. Conway Drehbuch: Phyllis Strong Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy, Kevin Kiner