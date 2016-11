Syfy 08:50 bis 09:15 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Unterwelt USA 2011 Stereo 16:9 Merken Der Planet Aleen wird immer wieder von sehr starken Beben erschüttert. Um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, wollen die Truppen der Republik auf Aleen landen. Mit von der Partie sind R2-D2 und C-3PO. Während sie den Planeten erkunden, kommt es zu erneut zu einem Beben und sie stürzen in eine unterirdische Welt, deren Bewohner verzweifelt versuchen, sowohl ihr eigenes Überleben, als auch das der Oberflächenbewohner zu sichern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Danny Keller Drehbuch: George Lucas, Bonnie Mark Altersempfehlung: ab 12