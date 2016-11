FOX 14:45 bis 15:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Hart am Wind USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Steve und sein Team versuchen, die Kronzeugin Julie zu finden und zum Gericht zu eskortieren. Julie hat sich in den Dschungel geflüchtet. Ihr sind zwei Auftragsmörder auf den Fersen, nachdem sie den US-Marshall, der Julie beschützt hatte, erschossen haben. Steve setzt all seine SEAL-Fähigkeiten ein, um die Jäger aufzuspüren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Claire van der Boom (Rachel Edwards) Mark Deklin (Stan Edwards) Mariana Klaveno (Julie Adelman) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Brad Turner Drehbuch: Kyle Harimoto, Shane Salerno Kamera: James L. Carter Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16