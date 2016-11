ARTE 14:15 bis 15:55 Abenteuerfilm Ivanhoe - Der schwarze Ritter USA 1952 Nach einem Roman von Sir Walter Scott 2016-11-23 13:50 20 40 60 80 100 Merken Der englische König Richard Löwenherz wird auf der Rückkehr aus dem Heiligen Land gefangen genommen. Sein Ritter Wilfred von Ivanhoe, ein Sachse, findet ihn nach langer Suche als Geisel von Leopold von Österreich. Der fordert eine ungeheure Summe für die Freilassung des Monarchen. Richards infamer Bruder John, der die Herrschaft an sich gerissen hat, weiß von Richards Verbleib, genießt die Macht jedoch zu sehr, als dass er ihm helfen würde. Ivanhoe bittet seinen Vater Cedric um das Lösegeld, doch der lehnt schroff ab. Zur selben Zeit wird der jüdische Kaufmann Isaac von York von der Entourage der normannischen Ritter Sir Brian de Bois-Guilbert und Sir Hugh de Bracy überfallen. Ivanhoe rettet ihn und bietet ihm Geleitschutz ins heimatliche Sheffield. Aus Dankbarkeit über die Rettung ihres Vaters besucht Isaacs Tochter Rebecca Ivanhoe und schenkt ihm Juwelen, damit er sich für ein anstehendes Turnier rüsten kann. Dabei verliebt sich die junge Jüdin in den Ritter, wohl wissend, dass der Standesunterschied zwischen ihnen eine Liebesbeziehung unmöglich macht. Beim Turnier kommt es zum Zweikampf zwischen Bois-Guilbert und Ivanhoe, die beide für Rebecca entflammt sind. Ivanhoe, der als unbekannter schwarzer Ritter in das Turnier gegangen ist, wird verletzt und flieht in die Wälder. Auch Rebecca muss flüchten und wird gefangen genommen. Jetzt steht die jüdische Gemeinde vor dem Dilemma, das als Lösegeld für König Richard gesammelte Geld für ihre Glaubensgenossin zu verwenden, die von Prinz John als Hexe angeklagt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Taylor (Ivanhoe) Elizabeth Taylor (Rebecca) Joan Fontaine (Rowena) George Sanders (De Bois-Guilbert) Emlyn Williams (Wamba) Robert Douglas (Sir Hugh De Bracy) Finlay Currie (Cedric) Originaltitel: Ivanhoe Regie: Richard Thorpe Drehbuch: Noel Langley, Marguerite Roberts, Aeneas MacKenzie Kamera: F.A. Young Musik: Miklós Rózsa Altersempfehlung: ab 12

