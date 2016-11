Disney XD 00:05 bis 00:25 Trickserie Phineas und Ferb Das Streitwagenrennen / Schnapp sie! USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb veranstalten ein Gladiatoren-Streitwagenrennen. Candace versucht, sie aufzuhalten, wird jedoch unfreiwillig in das Rennen involviert und... gewinnt. Außerdem hat Dr. Doofenschmirtz einen Riesen-Roboter-Menschen gebaut, da er in einer Dokumentation gesehen hat, dass der Mensch der größte Feind des Schnabeltiers ist. In der Hoffnung, die Spezies der Schnabeltiere auslöschen zu können, hetzt er ihn auf Perry. Candace sieht im Fernsehen die Werbung für eine Show namens "Schnapp Sie! - auf uns ist Verlass". Fest entschlossen, Phineas und Ferb bei ihrem neuesten Projekt zu erwischen, engagiert sie das Kamera-Team. Lulu Jones, die konfuse Produzentin der Show, hilft ihr dabei, das Bauwerk ihrer Brüder zu filmen - eine Riesen-Wasserrutsche. Es scheint alles glatt zu gehen, doch am Ende kommt es mal wieder ganz anders... Gleichzeitig will Perry Dr. Doofenschmirtz daran hindern, seinen neuesten Plan zu verwirklichen - mithilfe einer Maschine die Gegend von Unwettern verwüsten zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Zac Moncrief, Dan Povenmire Drehbuch: Alex Almaguer, Bobby Gaylor, Chris Headrick, Martin Olson, Sherm Cohen, Antoine Guilbaud, Robert F H Musik: Danny Jacob Altersempfehlung: ab 6