Disney XD 18:05 bis 18:25 Comedyserie Pair of Kings - Die Königsbrüder Folge: 47 Die Zwillingsmonde (2) USA 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV Zwei Monde gehen über Kinkow auf und das bedeutet, dass der Böse König auferstehen könnte um die Helle Seite der Insel zu zerstören. Brady und Boomer erfahren von einem Geist, dem ersten König von Kinkow, dass sie den Bösen König besiegen müssen. Auf der Insel vermutet man, dass entweder Brady oder Boomer der Böse König sein könnte. Um herauszufinden, wer der Böse König ist, führt Lanny sie zu einem Spukschloss, wo sie die Wahrheit erfahren. Schauspieler: Mitchel Musso (Brady) Ryan Ochoa (Lanny) J.D. Higham (Palace Gaurd) Scott Anthony Leet (King Kalakai) Mikey Post (Sherpa Squonk) Brittany Ross (Candis) Robert R. Shafer (King Malakai) Originaltitel: Pair of Kings Regie: Linda Mendoza Drehbuch: Dan Cross, David Hoge Kamera: Joseph W. Calloway Musik: Jamie Dunlap Altersempfehlung: ab 6