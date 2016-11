Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Das Fantasy-Baumhaus USA 2015 Merken Rick und Debbie Elhers leben am Lake Chelan, einem der größten Seen im US-Bundesstaat Washington. Die beiden wünschen sich ein Baumhaus, in dem sie mit ihren Enkeln spielen können. Pete Nelson und seine Crew zimmern dem Ehepaar in 3,70 Metern Höhe ein spektakuläres Fantasy-Domizil in die gewundenen Äste eines Silberahorns. Tolkien hätte an dem ovalen, zweistöckigen Bau sicher seine Freude gehabt. Denn in dem idyllischen Häuschen mit Terrasse und Panoramablick fühlt man sich wie in einer Märchenwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters

