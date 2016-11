Animal Planet 08:45 bis 09:35 Dokusoap Tönen, Föhnen und Verwöhnen - Duell der Hundestylisten USA 2008 Merken In dieser Episode werden die emotionalsten Momente der vergangenen Wochen zusammengefasst. Außerdem: Was ist noch alles hinter den Kulissen von "Tönen, Föhnen und Verwöhnen" passiert? Welchen Klatsch und Tratsch gibt es über die Bewohner des Dog House zu berichten? Erfahren Sie mehr über die ungewöhnlichsten Gäste im Hundesalon und über die besonders kniffligen Herausforderungen. Für alle, die die Top-Highlights noch einmal vor dem großen Finale sehen möchten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Groomer Has It