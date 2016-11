National Geographic Wildlife 02:30 bis 03:20 Dokumentation Die gefährlichsten Raubtiere der Welt Amazonien USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Regenwald des Amazonasgebietes beherbergt eine Vielzahl an ebenso faszinierenden wie gefährlichen Kreaturen. Die Greifschwanz-Lanzenotter etwa lebt fast ausschließlich in den Bäumen. Mit einem Biss verabreicht die nachtaktive Schlange ein hochwirksames Gift, auch für Menschen tödlich sein kann. Auch im Wasser lauern Gefahren. Der Piranha etwa kann seine Beute, ob Mensch oder Tier, mit messerscharfen Zähnen in Windeseile zerfleischen. Doch nur wenige der zahlreichen Piranha-Arten sind tatsächlich auch für Menschen gefährlich. Die Fische erfüllen als Vertilger von verletzten und kranken Tieren eine wichtige ökologische Funktion zur Sauberhaltung der Flüsse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Deadliest

