Dokumentation Gefährliche Begegnungen Bullenreiten USA 2011 Wer schon einmal eine Wiese betreten hat, auf der ein Bulle weidete, kann davon ein Liedchen singen: Männliche Kühe sind bei der Verteidigung ihrer Herde durchaus nicht zimperlich. So manches Mal werden unvorsichtige Eindringlinge auf die Hörner genommen oder geraten unter die Hufe - was Jahr für Jahr zu Todesfällen führt. Bei Rodeos oder den traditionellen spanischen Stierkämpfen wird diese wilde Seite der domestizierten Rindviecher seit Jahrhunderten für Unterhaltungszwecke ausgenutzt. Originaltitel: Dangerous Encounters