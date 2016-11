National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:50 Dokumentation Jäger der Tiefe USA 2010 2016-11-15 05:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Biologe Dr. Steve Huskey hat sich auf die funktionelle Morphologie spezialisiert - das heißt, er versucht zu ergründen, in welchem Zusammenhang die äußere Gestalt von Organismen bzw. ihrer Teile mit deren Funktion steht, seien es nun Muskeln, Knochen, speziell geformte Gliedmaßen oder auch besondere Verhaltensmerkmale. Dabei ist Steve Huskey aber nicht für die trockene Theorie zu haben, im Gegenteil: Für "Jäger der Tiefe" stürzt er sich mit einem Kamerateam ins kühle Nass, um auf Tauchgängen im Meer zu dokumentieren, wie Raubfische sich im Laufe der Jahrmillionen immer perfekter an ihren Lebensraum angepasst haben. Aufwändige Zeitlupen-Aufnahmen zeigen u.a. Thunfische, Haie und Baracudas in Aktion und ergründen, welche Körpermerkmale sie zu schnellen und tödlichen Jägern machen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sea Strikers

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 194 Min. Lone Survivor

Drama

ProSieben 23:00 bis 01:25

Seit 74 Min. Contact

SciFi-Film

RTL II 23:00 bis 01:45

Seit 74 Min. Kampfsport

Kampfsport

Eurosport 23:00 bis 00:30

Seit 74 Min.