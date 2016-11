National Geographic Wildlife 11:50 bis 12:40 Dokumentation Alison Eastwood - Die Anwältin der Tiere Ärger mit Bubba USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Alison und Donald fahren ins Land der Amish People nach Ohio. Dort treffen sie Denis Flores, die ein Heim für Großkatzen betreibt, genannt "Tigerpfoten". Denis hat acht Großkatzen in ihrem Haus, trägt ein Leoparden-Top und ihre Wände schmücken Tigerposter. Im Zuge des so genannten Zanesville-Zwischenfall, bei dem der depressive Terry Thompson seine Sammlung exotischer und gefährlicher Tiere freiließ und dabei ums Leben kam, beabsichtigt die Regierung von Ohio, strengere Gesetze gegen die Halter exotischer Tiere zu verabschieden. Denise macht sich Sorgen, was das für sie und ihre Arbeit bedeuten könnte. Anschließend trennen sich Alison und Donald. Sie fahren Richtung New York bzw. nach Pennsylvania. Sie sprechen mit zwei Besitzern exotischer Tiere, die für ihre Schützlinge ein besseres Zuhause suchen. Kathy Gilbert hat früher in einem Zoo gearbeitet und den Traum, einen eigenen zu eröffnen. Obwohl sie das nie verwirklicht konnte, hat sie nach und nach einem Kojoten, einem Meerschweinchen und einem Babypavian namens Jaycee Unterschlupf gegeben. Weil Kathy in letzter Zeit ernsthafte gesundheitliche Probleme hat, ist ihr klar geworden, dass sie für ihre Tiere nicht mehr richtig sorgen kann. Und Craig Lavelle hat sich als Kind auf einem Jahrmarkt in zwei Großkatzen verliebt. Seinen bengalischen Tiger Bubba hat er schon, seit der noch ein Jungtier war. Craig hat sich immer vorgestellt, irgendwann ein eigenes Tierheim zu eröffnen. Doch unglücklicherweise hat er Probleme mit seiner Gesundheit und muss Bubba wohl oder übel gehen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Intervention