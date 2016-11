National Geographic Wildlife 08:35 bis 09:25 Dokumentation Geheimakte Wildnis Blutregen USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Als im südwest-indischen Bundesstaat die Bewohner eines Dorfes durch einen lauten Knall aus dem Schlaf geschreckt werden, ahnt noch niemand etwas von den unheimlichen Vorgängen, die sich wenig später ereignen: Blutroter Regen geht über der Ortschaft nieder. Das Ereignis ruft die Behörden auf den Plan: Proben der Flüssigkeit werden genommen und im Labor untersucht. Das Ergebnis ist sensationell - und könnte neue Erkenntnisse darüber liefern, wie einst das Leben auf der Erde entstanden ist. Ein weiterer mysteriöser Fall führt nach Florida, wo innerhalb weniger Wochen zahlreiche tote Rundschwanzseekühe angespült werden. Die Verluste sind besonders schmerzlich, weil die Tiere ohnehin vom Aussterben bedroht sind. Die Mitarbeiter von Floridas Fischerei- und Wildnisbehörde setzen alles daran, die Ursache des Massensterbens aufzudecken. In Schottland kommt ein Zeitungsreporter einem 60 Jahre alten Mysterium auf die Spur: Auffallend häufig springen Hunde von einer in den 1880er Jahren errichteten Bogenbrücke und finden dabei den Tod. Was könnte die Vierbeiner bloß zu ihrem lebensgefährlichen Verhalten treiben? Selbst über den Einfluss böser Geister wurde schon spekuliert - doch die Lösung dieses Rätsels könnte im überragenden Geruchssinn der Vierbeiner zu finden sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Case Files