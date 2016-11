National Geographic Wildlife 05:25 bis 06:15 Dokumentation Afrikas cleverste Jäger Erbitterter Wettkampf GB 2015 2016-11-16 23:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Laufe der Evolution haben sich Raubtiere zu cleveren Killern entwickelt. Als Herrscher ihres jeweiligen Reviers haben sie gelernt, sich perfekt an ihre Umwelt anzupassen. Diese Episode von "Afrikas cleverste Jäger" nimmt die Fähigkeiten von zwei der gefährlichsten Raubtiere des Kontinents unter die Lupe. Während Löwen einer ausgeklügelten Taktik folgen und nur in der Gruppe angreifen, sind Leoparden meist Einzeltäter. Die Filmemacher begleiten ein Löwenrudel und einen jungen Leoparden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Africa's Creative Killers

