National Geographic 02:35 bis 03:20 Dokumentation Outsiders - Leben in der Wildnis Wintervorbereitungen USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn im Herbst die Temperaturen fallen, steht die härteste Zeit des Jahres bevor. Um seine Vorräte aufzustocken muss dann auch Joe in die Zivilisation zurück, die er sonst möglichst meidet. Die Leveretts werden im Winter viel Zeit im Inneren ihres Baumhauses verbringen, da Jeanny eine seltene Kälteallergie hat. In den Bergen Idahos wiederum wird Bärenklaue von einem Temperatursturz gezwungen, sein Wintercamp aufzusuchen. Doch vorher muss er noch einige überlebensnotwendige Dinge besorgen. Und auch Dan ist vollauf damit beschäftigt ist, seinen Kühlschrank für die dunklen Tage zu füllen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outsiders: Living Off the Edge

