National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Ein neuer Fahrer CDN 2015 2016-11-15 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Al und Gord vom Quiring Towing-Abschleppdienst müssen tief in die Trickkiste greifen: Ein voll beladener Sattelzug droht einen knapp 90 Meter hohen Abhang hinunterzustürzen - und die Chancen auf eine erfolgreiche Bergung stehen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Kippe. Während Colin unterdessen eine nervenaufreibende Fahrt auf einer abgelegenen Straße in Alberta durchleidet, testet Jamie einen neuen Fahrer mit Defiziten. John und Brandon versuchen derweil, das Leben einer verletzten Eule zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Susanne Jespersen Drehbuch: Susanne Jespersen Musik: Christopher Nickel

