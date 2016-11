National Geographic 17:40 bis 18:30 Dokusoap Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen Crash im Wald GB 2015 2016-11-15 11:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Plötzliche Wetterumschwünge führen auf Norwegens Straßen immer wieder zu gefährlichen Unglücken. Im Süden des Landes sind auf diese Weise gleich mehrere Trucks von der rutschigen Fahrbahn abgekommen. Auch wenn keiner der Fahrer ernsten Schaden genommen hat - ohne den Abschleppdienst geht es nicht weiter. Gleiches gilt für einen Mähdrescher, der in einem Waldgebiet umgekippt ist. Außerdem steckt ein Bagger im Schlamm fest und droht darin zu versinken, sollte nicht schnell Hilfe eintreffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Wartnaby (Himself - Narrator) Originaltitel: Ice Road Rescue Musik: Raymond Enoksen