13th Street 11:25 bis 12:15 Krimiserie Criminal Minds Psychodrama USA 2006 Stereo 16:9 Merken Das BAU-Team fliegt nach Los Angeles, wo ein Bankräuber seine Geiseln zwingt, sich nackt auszuziehen und miteinander sexuelle Handlungen zu vollziehen. Was zuerst wie ein Trick aussieht, um sich eventuelle Verfolger vom Leib zu halten, erweist sich jedoch als Werk eines Perversen oder Sadisten. Schnell merken die Profiler am Material der Überwachungstechnik, dass sich der Täter in einer Art Rausch befindet und immer mehr Wut in seine Taten legt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Lola Glaudini (Elle Greenaway) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Aaron Zelman Kamera: Greg St. Johns Musik: Mark Mancina, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16

