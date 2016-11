Disney Cinemagic 03:05 bis 03:25 Trickserie Aladdin Heiße Geschäfte USA 1994 Stereo HDTV Merken Von Ungeschicklichkeit geschlagen, versucht Aladdin El Fatal und Hazard daran zu hindern, eine Zauberkerze zu kaufen. All das Geschick unseres Helden ist dahin, nicht einmal Dschinni kann den "Fluch" bannen. Mittels der Kerze ruft El Fatal Magma, den Lavageist, der in Agrabah die Hitze hochdrehen wird, bis die Stadt fällt. Erst als Aladdin den "Fluch" als Schwindel durchschaut, kann er El Fatal und Magma besiegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aladdin Regie: Tad Stones Drehbuch: Kevin Campbell, Duane Capizzi Musik: Harvey R. Cohen Altersempfehlung: ab 6

