National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation American Gypsies - New Yorks Familien-Clan Schlechte Nachrichten USA 2011 2016-11-14 00:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Johns-Brüder wagen den Sprung nach Florida. Nicky möchte sein Glück versuchen und eine Wahrsagepraxis in South Beach eröffnen. Das provoziert Ärger mit einer dort ansässigen Roma-Familie. Auch seine Frau Christine ist alles andere als begeistert. Derweil kommt Bobby mit dem Alleinsein nicht klar und geht abends mit Jack aus. Bei ihrer Rückkehr nach New York müssen die Brüder erfahren, dass ihr Vater im Krankenhaus liegt. Er hatte einen Schlaganfall und musste sich einer Notoperation unterziehen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Gypsies

