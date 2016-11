National Geographic People 15:05 bis 15:55 Dokumentation Unterwegs in China Yunnan - Chinas Multikulti-Provinz GB 2007 Dolby 16:9 HDTV Merken China ist ein Land mit vielen unterschiedlichen Nationalitäten. Die größte Multikulturalität weist dabei die südliche Provinz Yunnan auf, in der 25 verschiedene Minderheiten leben. Peter und Jeff Hutchins reisen hierher und besuchen verschiedene Völker in deren angestammten Dörfern. Bei den Lisu werden sie Zeugen eines Festes, bei dem eine gigantische Leiter aus Schwertern errichtet wird. Peter wagt sich auf ein wackeliges Riesenrad; anschließend nehmen die Brüder an einem Armbrustwettschießen teil. Beim Volk der Bai besuchen sie einen Elefantenpark samt Elefantenmassage, und bei den Dai erleben sie ein großes "Wasserspritzfest". Peter und Jeff Hutchins haben eine Menge Spaß, doch sie müssen auch feststellen, dass die Kulturen vieler chinesischer Minderheiten auf dem besten Wege sind, zu bloßen Touristenattraktionen zu verkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost in China