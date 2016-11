National Geographic People 08:50 bis 09:35 Dokumentation Schaf, Schäfer, am Schärfsten Nicht die Pferde! USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Anstieg der Heupreise führt zu einem finanziellen Engpass. Natalie fragt sich, wie sie in Zukunft ihre Tiere satt bekommen soll. Als sie mit Sean über Einsparmöglichkeiten spricht, schlägt er vor, die Pferde zu verkaufen. Natalie will sich aber nicht von ihren Pferden trennen und versucht deshalb, Jory wieder für das Reiten zu begeistern. Das wäre ein Argument, die Pferde zu behalten. Daneben verfolgt Natalie die Idee eines Getreide-Sponsorings. Obwohl es ein Schuss ins Blaue ist, ist sie sicher, dass das vielleicht ihre einzige Chance ist, ihre Tiere zu behalten und ihr Geschäft zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalie Redding (Herself) Sean Redding (Himself) Originaltitel: Shear Madness