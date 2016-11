National Geographic People 05:40 bis 06:30 Dokumentation An Bord des Mega-Traumschiffs Drama vor Venedig SA 2008 2016-11-14 10:25 Stereo 16:9 Merken Als die "Costa Serena" den Hafen von Venedig verlässt, steht der Crew eine weitere knallharte Woche bevor. Über 3.000 Gäste sind an Bord. Und die wollen anständig betreut werden. Verlorenes Gepäck, eine neue Zaubershow und ein plötzlicher Todesfall sorgen für jede Menge Aufregung. Doch die Reise des Riesenschiffs hält noch weitere Überraschungen für Besatzung und Passagiere bereit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cruise Ship Diaries

