Kinowelt 23:30 bis 01:05 Fantasyfilm Elektra CDN, USA 2005 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sie ist schnell, durchtrainiert und perfekt - Elektra ist die beste Auftragsmörderin der Welt. Man vergleicht sie mit einem tödlichen Phantom und keine kann so elegant mit Messern umgehen wie sie. Doch als Elektra die 13-jährige Abby und deren Vater Mark töten soll, bringt sie es nicht übers Herz, beschützt die beiden sogar vor einem Anschlag des dunklen Geheimbunds "The Hand". Ein gnadenloser Krieg zwischen Gut und Böse beginnt, bei dem Elektra all ihr Können und Wissen auf eine Karte setzen muss, um Mark und Abby zu retten. Der Kampf gipfelt in einem finalen action- und effektreichen Fight gegen den übermächtigen "The Hand"-Anführer Kirigi und seine fiesen Schergen - die todbringende Typhoid, den granitharten Stone und den wandlungsfähigen Tattoo. Und für Elektra geht es letztendlich nicht nur um das Überleben ihrer beiden Schützlinge, sondern auch um die Auseinandersetzung mit den Dämonen ihrer eigenen Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Garner (Elektra) Goran Visnjic (Mark Miller) Kirsten Prout (Abby Miller) Will Yun Lee (Kirigi) Cary-Hiroyuki Tagawa (Roshi) Terence Stamp (Stick) Natassia Malthe (Typhoid) Originaltitel: Elektra Regie: Rob Bowman Drehbuch: Zak Penn, Stu Zicherman, Raven Metzner Kamera: Bill Roe Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12