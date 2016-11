Kinowelt 22:00 bis 23:30 Katastrophenfilm Panic in Year Zero USA 1962 Nach einer Vorlage von Jay Simms 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Während sich Harry Baldwin mit seiner Frau Ann und den Kindern Rick und Karen auf dem Weg zu einem Angelausflug befindet, geschieht Fürchterliches: ein Atomschlag auf Los Angeles lösst den dritten Weltkrieg aus. Um dem Chaos und der Verwüstung in Los Angeles zu entgehen, setzen Harry und seine Familie ihren Weg fort. Dabei begegnen sie drei jungen Gesetzlosen, können jedoch entkommen. Um ihr Überleben zu sichern und an Nahrung zu gelangen, müssen sie nun selbst Gewalt anwenden und den Ladeninhaber Johnson überwältigen. Als sie Unterschlupf in einer Höhle finden, ist die Ruhe jedoch nur von kurzer Dauer. Die drei Verbrecher tauchen erneut auf und es beginnt ein Kampf um Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Milland (Harry Baldwin) Jean Hagen (Ann Baldwin) Frankie Avalon (Rick Baldwin) Mary Mitchel (Karen Baldwin) Joan Freeman (Marilyn Hayes) Richard Bakalyan (Carl) Rex Holman (Mickey) Originaltitel: Panic in Year Zero! Regie: Ray Milland Drehbuch: Jay Simms, John Morton Kamera: Gil Warrenton Musik: Les Baxter Altersempfehlung: ab 12