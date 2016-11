Kinowelt 16:50 bis 18:45 Drama Messer im Kopf D 1978 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Deutscher Filmpreis in Gold 1 Deutscher Filmpreis in Silber Polizeirazzia, ein Mann wird angeschossen. Als er schließlich nach langer Bewusstlosigkeit erwacht, ist er ein Mann ohne Erinnerung, ohne Sprache. Wer ist dieser Mann? Ist er - wie seine Freunde behaupten - der weltabgewandte, in einem Forschungsinstitut vor sich hin laborierende Biogenetiker Hoffmann, 35, ein "Opfer des Polizeiterrors"? Oder ist er - wie Polizei und Presse erklären - ein gefährlicher "Terrorist", sein Beruf eine Tarnung? Hoffmann kennt sich selbst nicht mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruno Ganz (Berthold Hoffmann) Angela Winkler (Ann Hoffmann) Hans Christian Blech (Anleitner) Heinz Hönig (Volker) Hans Brenner (Kommissar Scholz) Udo Samel (Schurig) Eike Gallwitz (Dr. Gröske) Originaltitel: Messer im Kopf Regie: Reinhard Hauff Drehbuch: Reinhard Hauff, Peter Schneider Kamera: Frank Brühne Musik: Irmin Schmidt Altersempfehlung: ab 16