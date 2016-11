Kinowelt 12:05 bis 13:45 Western Keoma - Ein Mann wie ein Tornado I 1976 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als das Halbblut Keoma nach dem Bürgerkrieg in seine Heimat zurückkehrt, muss er feststellen, dass das Land von einer Pockenseuche heimgesucht wurde. Überall türmen sich Leichenberge, viele Menschen haben sich angesteckt. Doch damit nicht genug: In seinem Dorf hat der miese Gangster Caldwell das Kommando übernommen und terrorisiert mit einer Bande von Ex-Soldaten die Einwohner. Unterstützt wird er dabei ausgerechnet von Keomas Stiefbrüdern. Caldwell lässt alle Erkrankten in eine verlassene Mienensiedlung pferchen, wo sie von jeglicher medizinischer Versorgung abgeschlossen sind. Die Infizierten sollen dort sterben, alle Flüchtlinge werden hinterrücks erschossen. Mit Hilfe des ehemaligen Sklaven George will Keoma der Terrorherrschaft ein Ende setzen. Ein blutiger Kampf beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franco Nero (Keoma) William Berger (William Shannon) Olga Karlatos (Lisa) Orso Maria Guerrini (Butch) Gabriella Giacobbe (Zauberin) Antonio Marsina (Lenny) Woody Strode (George) Originaltitel: Keoma Regie: Enzo G. Castellari Drehbuch: Enzo G. Castellari, Nico Ducci, Luigi Montefiori, Mino Roli Kamera: Aiace Parolin Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 16