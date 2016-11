RTS Deux 23:45 bis 01:20 Sonstiges Bloody daughter: Argerich Documentaire F, CH 2010 Untertitel Merken Fille des pianistes Martha Argerich et Stephen Kovacevich, deux géants de la musique classique, la réalisatrice Stéphanie Argerich explore son rapport avec ces parents hors du commun. Elle en dresse un portrait qui questionne la relation entre une mère "déesse" et ses trois filles. Plongée saisissante au coeur du clan Argerich, une famille matriarcale pas comme les autres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bloody Daughter