Dans ce documentaire touffu d'archives réjouissantes, Charles Aznavour qui fut l'un de ses premiers paroliers - avant Vidalin et Delanoé - raconte leur complicité et cette jalousie latente chez Bécaud. Celle-là même qui, sans doute, le foudroya quand Julien Clerc, bel étalon échappé de l'ère hippie, devint l'un des poulains les plus prometteurs de son écurie : Le Rideau Rouge. Une pépinière de talents où se trouvait aussi Pascal Danel pour lequel il écrivit les célèbres " Neiges du Kilimandjaro ", qu'il regretta de ne pas avoir interprété au vu du succès remporté ! Ainsi était Bécaud : immense, généreux, jaloux car trop inquiet sans doute. Pourtant, il fut adulé, adoré, récompensé. Séducteur impénitent, il faut le voir dans un slow chaud-cacao avec Bardot dans les années 1970 pour comprendre l'intensité maximum sur l'échelle de Richter. Compositeur majeur de la chanson française, ce retour sur images est une balade magnifique avec ses zones grises qui marquent la fragilité d'un homme quelles que soient l'immensité de son talent et la reconnaissance de ses succès. Originaltitel: Et maintenant, Gilbert Bécaud Regie: Marie-France Brière, Dominique Besnehard